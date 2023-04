Wavre-Limal passe à la vitesse supérieure

Le club laisse le temps à la section de grandir mais veut néanmoins passer à la vitesse supérieure. "Le but est de continuer à promouvoir le foot féminin à Wavre. À ce titre, on doit être cohérent par rapport à ce qui se met en place à la Fédération. Nos jeunes joueuses sont de plus en plus nombreuses, une flopée de U16 va monter en P3 et on bosse pour attirer certaines filles de l’extérieur en P1 afin de progresser à tous les niveaux et gagner un maximum de temps pour être compétitif quand les travaux pour les nouvelles installations seront terminés d’ici un an et demi à deux ans."

Avec un trio de coaches

Un trio de coaches composé de Christophe Dermiens, Mohamed Riani et Touria Najeh dirigera la P1 en 2023-2024. "Le groupe étant très réceptif, on a envie de s’investir et elles seront gâtées avec un staff de luxe qui permettra une amélioration générale plus rapide. Il y aura aussi pas mal de complémentarité avec la P3 dont le nouveau staff sera finalisé d’ici une dizaine de jours."