Walhain a atteint ses objectifs: "On peut partir la tête haute"

"Nous avons été en tête du premier au dernier match, rappelle Mathieu Michielsens (T1). On aurait pu finir un peu mieux sur les deux derniers matches à Mont-Saint-Guibert et contre Ronvau, mais cela arrive souvent quand on relâche la pression et ce n’est pas dramatique car tout le monde est content du sort de Walhain. Que ce soit moi, Sébastien Neyt (T2) ou les joueurs qui nous suivent, je pense qu’on peut partir avec le sentiment du devoir accompli et la tête haute. On a été honnête jusqu’au bout car après avoir annoncé notre départ il y a deux mois, on a continué à travailler et on n’a pas raté l’objectif."