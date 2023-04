Musette (Nivelles) coachera Villers B

Cédric Musette reprend le coaching à Villers B. "Pour ma première saison à la tête d’une équipe première et en tant que capitaine du bateau, je n’ai pas voulu abandonner le navire et je suis resté jusqu’au bout pour les joueurs, mais je ne voulais pas revivre une saison comme ça, avoue le désormais ex-T1 nivellois. Villers, ce n’est pas trop loin de chez moi, et j’avais envie de travailler dans un club plus calme et mieux structuré."