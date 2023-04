Fabio Magnoni a réalisé " un bout de chemin merveilleux " avec Auderghem

Parmi les difficultés en cours de saison, difficile de ne pas penser au départ anticipé de Jean-Claude Delmoitié à la fin janvier. Fabio Magnoni avait depuis repris les rênes de l’équipe, mais il n’a pas oublié le travail effectué par son prédécesseur. "C’est un bout de chemin merveilleux. J’ai aussi une pensée pour Jean-Claude Delmoitié avec qui j’ai partagé les deux tiers de l’aventure. Une pensée aussi pour les joueurs qui sont tombés en cours de route et qui sont blessés."

T1 dans le sang

Baigné dans le monde du foot depuis ses cinq ans, Fabio Magnoni a dû subitement arrêter sa carrière de joueur à 21 ans suite à plusieurs blessures aux genoux. Pas de quoi sortir de l’univers foot pour autant puisqu’il est rapidement passé du côté du banc. "Je n’aurais pas pu faire sans", lance le T1, qui est notamment passé par le Stéphanois, Incourt ou encore Mont-Saint-Guibert.

Mais après un premier trophée de champion soulevé cette saison à Auderghem, Fabio Magnoni compte relever un nouveau défi en reprenant la P3 de Genappe. Avec un projet principalement axé sur les jeunes. "C’est un travail de post-formation que j’ai déjà fait à plusieurs reprises. Pour moi, les équipes B doivent être comme ça. Cela doit être un noyau espoirs avec pour but d’envoyer des joueurs vers la A."

Il compte sur les enseignements de cette saison passée au bout de la E411 pour faire progresser son futur noyau. "J’ai appris que l’esprit du groupe peut vraiment soulever des montagnes. Je le savais déjà, mais vu la saison difficile et la force collective à Auderghem, je suis bien conscient qu’outre les aspects tactiques et physiques, dont on parle beaucoup dans le foot, l’aspect humain est très important. Peut-être le plus important même."

En attendant, un dernier affrontement de taille doit encore se jouer le week-end prochain en finale de Coupe du Brabant contre Perwez. "On est surtout conscient que c’est le dernier match tous ensemble. Il y aura certainement de l’émotion. Sur l’aspect footballistique, on sait que sur papier, ils sont plus costauds que nous. Mais mes joueurs ne jouent pas sur du papier et ça reste un match de foot", sourit Fabio Magnoni, qui pourrait donc déjà s’offrir un deuxième trophée d’ici quelques jours.