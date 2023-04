Joli podium pour une saison de reconstruction. "On a bien progressé avec un groupe jeune qui a eu ses hauts et ses bas, et on ne s’attendait pas à être aussi bien situé. L’année passée, on a été longtemps deuxième avant de craquer, ce qui n’a pas été le cas ici. Vu notre marge de progression, c’est de bon augure pour la suite", résume Olivier Minsart qui devrait poursuivre avec Ludwig Wallens.

Jodoigne

Cette quatrième place est un échec pour l’entraineur, Gilles Marko: "Il y a pas mal de déception de mon côté car on visait le podium. En dehors de l’Union qui était largement supérieure, ça ne s’est pas joué à grand-chose par rapport à Ohain et même au White Star, et on peut regretter les points bêtement perdus. Je m’attendais donc à mieux mais j’espère qu’on y arrivera l’année prochaine."

Chastre B

Septième place honorable. "Je suis très fier de toutes les filles qui se sont dévouées pour faire nos matches et qui ont livré une bonne saison avec de beaux résultats, souligne Léo Noemi (T1). Pour la suite, on va peut-être perdre davantage de matches avec les D16 qui vont monter pour rééquilibrer les noyaux, mais le plus important est de rester dans une bonne position pour le futur."

Nivelles

Dernier, le club va retrouver la P2 un an plus tard. "On a vécu une saison compliquée et si les filles avaient affiché plus d’envie et plus de caractère, on aurait pu rester en P1, estime Frédéric Jankowska (T1). On a réussi à bousculer de bonnes équipes comme Ixelles ou Ohain et on n’a pas été ridicule au retour contre l’Union, mais on n’a pas été assez présent contre les petites équipes."