Au BW Nivelles, le capitaine Sébastien Pascolo quitte la N1

Sébastien Pascolo, 33 ans, capitaine de l’équipe, quittera la nationale 1 de Nivelles à l’issue de cette saison. Samedi, il a livré son dernier match à domicile. "Je veux pouvoir consacrer plus de temps à la famille. J’ai deux enfants, Romane, 4 ans, et Florent, un an et demi. Je vais rejoindre la nationale 3 pour laquelle je n’aurai qu’un entraînement par semaine, note le joueur, qui a passé vingt années au sein de l’équipe première du club. J’ai été intégré à l’équipe première en 2003. Nous étions alors en nationale 3. Je suis le dernier des Mohicans."