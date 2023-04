Une belle promotion pour les jeunes cyclistes à Hélécine

Autant l’écrire de suite, le succès était au rendez-vous comme s’en est félicité Hervé Maho, cheville ouvrière de l’événement. "Cela a été une très belle réussite avec cette deuxième édition du Grand Prix Jean Paul Lallemand qui a accueilli plus de 120 participants, soit une quarantaine de plus que l’an dernier !"

Si le premier départ a été légèrement retardé, le temps que l’ambulance qui assure la sécurité des coureurs, n’arrive, une fois lancées, les compétitions se sont succédées, bien encadrées par des signaleurs efficaces qui avaient la lourde tâche de bloquer totalement la circulation puisque le parcours était entièrement fermé à la circulation. Le long du parcours, malgré une météo bien plus froide que la veille, on retrouvait une belle ambiance avec de nombreux supporters, souvent des parents, bien décidés à encourager leurs favoris.

On retrouvait au cœur de la première course les deux filles de Ludivine Henrion, ancienne championne cycliste qui s’occupe des Baloise Ladies, et Olivier Kaisen, ancien pro, actuellement directeur sportif chez Bingoal. Une maman qui a suivi de loin ses filles puisque, au même moment, elle officiait à la télévision en tant que consultante de l’Amstel Gold Race féminin. À noter la chute de deux coureurs lors de l’après-midi, qui seront choyés par les organisateurs qui ont prévu un trophée de soutien. À noter aussi l’autre effort des organisateurs à l’intention des jeunes. "La fédération laisse le choix aux organisateurs de réclamer, ou non, un droit d’inscription pour faire face aux nombreux frais liés à l’organisation d’épreuves. Nous avons décidé de ne rien réclamer aux participants. On préfère promotionner de la sorte les courses pour nos jeunes qui sont l’avenir de notre cyclisme. Et ainsi, avec cet argent, ils peuvent s’acheter un pain saucisse après la course", rigole Hervé Maho.