Prono BW: Le lauréat Christophe Dubois a dominé toute la saison

Si Christophe Dubois a dominé le classement du Prono BW pendant pratiquement toute la saison et remporte le concours avec la bagatelle de 152 points, la lutte pour le podium fut bien plus acharnée. La preuve: ils sont trois à terminer à la deuxième place avec un total de 148 points: Marie-Claire Lonnoy, Emmanuel Fournaux et Jean-Pierre Willem. Cinquième avec 147 points, Alain Looze complète le Top 5.