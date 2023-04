Pietro Di Sciacca nouveau T1 de Clabecq

Au lendemain de son titre de champion en P3B, l’Olympic Clabecq a dévoilé le nom de son nouvel entraîneur pour l’exercice 2023-2024 en P2. Bien connu dans la région et notamment du côté de l’ES Braine qu’il avait fait monter de P4 en P3 il y a une dizaine d’années, Pietro Di Sciacca est le futur T1 clabecquois. L’intéressé aura Benjamin Verrydt, qui était actif dans l’organigramme des jeunes à Rebecq, comme adjoint. "Ils sont tous les deux dans la même optique et on est content de les accueillir au club", indique le directeur sportif, Benoit Tortolani.