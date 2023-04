Les candidats pour les play-off sont connus en régionales 1 et 2

On connaît désoramais tous les candidats aux play-off. Waremme n’y prendra pas part. Waterloo, Tilff, Ciney, Cointe, Belleflamme et Loyers sont candidats pour y participer mais à ce stade seuls Cointe, Waterloo, Ciney et Belleflamme sont en bonne posture pour y prendre part. Ce sera plus compliqué pour Tilff et Loyers qui ont tous deux, deux défaites en plus que Ciney, l’actuel cinquième. En outre, avec Waterloo, Ciney et Cointe ont fait la demande de licence pour éventuellement monter en TDM2.

Dans les autres séries

En régionale 2 A, Mons Hainaut, BC Aubel, RBB Gembloux et Castors Braine sont inscrits.

En régionale 2B, il y a aussi pléthore d’inscrits pour les play-off avec le Fresh Air, Charleroi Expérience, United Basket Woluwe, RCS Natoye, RBC Alleur et BC Ninane Chaudfontaine.

Chez les dames, on sait que le Rebond Ottignies ne prendra pas part aux play-off de régionale 1. La montée en TDW1 se jouera entre Belfius BCCA Neufchâteau, Union Huy, RBC Ciney et le BC Boninne. À ce stade seul Ciney a fait sa demande de licence.

En régionale 2A, les play-off se joueront entre Castors Braine, CFB Fleurus, Liège Atlas Athénée Jupille et le BC Mons Capitale.

Par contre en régionale 2B, Entité Courcelles sera sacré champion car seule Natoye s’est inscrit pour les play-off qui n’auront finalement pas lieu. Du coup Natoye, second au classement, montera en régionale 1.