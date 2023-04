Jonathan Cabron (T1)

Le bilan ? "Il est positif dans l’ensemble et nous sommes très satisfaits, même si on termine par deux matches moins bons. On a tiré le groupe à son maximum au niveau du rapport qualité/joueurs. Dommage pour le tour final mais le méritait-on vraiment, je ne le pense pas. On récolte ce que l’on sème."

La saison prochaine ? "On va repartir sur une base solide. Latorre (Braine ?), Pilotte (Ohain) et Grisay (Saintes) s’en vont. On va transférer de la qualité et on est déjà bien renforcés."

Rixensart (7e – 43 pts)

Pierpaolo Giunta (T1)

Le bilan ? "Après un mauvais départ et quelques soucis rencontrés en cours de saison, c’est un bon championnat que l’on termine derrière les meilleures équipes de la série. Ce fut une saison positive et je souhaite le meilleur à Rixensart, en espérant que ce ne soit qu’un au revoir."

La saison prochaine ? Pierre Schoenfeld sera le T1. Narek Aramian s’en va à Grez et son frère Heraie se marie et évoluera en Flandre la saison prochaine.

Villers (8e – 42 pts)

Frédéric Balan (T1)

Le bilan ? "Notre premier tour fut dans la continuité de la saison dernière avec une 5e place à mi-parcours. la suite fut plus compliquée avec l’accident de Van Roy, l’arrêt de Pinto et moins de chance mais notre 8e place finale est honorable."

La saison prochaine ? "On va reconstruire une équipe avec l’ambition de jouer les premiers rôles. Les départs sont connus mais il y aura aussi pas mal d’arrivées."

Lasne-Ohain B (9e – 39 pts)

Gilles Stephany (T1)

Le bilan ? "Il est globalement assez positif. On évolue petit à petit alors qu’au niveau des résultats, on peut parler d’une saison correcte. Dommage ce passage à vide en fin de premier tour sinon on aurait pu s’accrocher au bon peloton."

La saison prochaine ? "Les jeunes doivent poursuivre leur progression. On doit continuer à regarder vers l’avant et progresser au classement. De Hennin s’en va à Boitsfort alors que Rossolino arrête."

ES Braine (10e – 37 pts)

Michaël Ghion (T1)

Le bilan ? "Il est mitigé, surtout au niveau de la régularité de nos prestations. On a alterné trop souvent le bon et le moins bon. Maintenant, pour une année de reconstruction après la descente, il y a eu un bon esprit de groupe et du positif à en retenir."

La saison prochaine ? "On va garder une bonne base du noyau actuel en le renforçant dans certains secteurs."

Rebecq B (11e – 36 pts)

Francesco Marrella (T1)

Le bilan ? "Il est positif. Avec les moyens mis à notre disposition, on s’est rapidement sauvés et c’était une fierté pour une équipe qui montait de P3 en P2 avec les gamins du club et un seul transfert (Iacona). Les jeunes ont grandi et progressé, ce qui était l’essentiel."

La saison prochaine ? Le club a décidé de ne plus inscrire d’équipe en P2. Il y aura des U 19 qui feront office de seconde équipe derrière la D2.

Wavre-Limal (12e – 34 pts)

Ronald Michiels (T1)

Le bilan ? "On est passés par la petite porte. Un 4/36 pour commencer puis un changement de coach suivi d’un 23/30. Il y a eu un petit relâchement sur la fin qui fait qu’on a fini par se faire peur. Si on avait des ambitions de ventre mou, c’est raté, mais on peut parler d’un miracle que l’opération sauvetage soit une réussite."

La saison prochaine ? "A la date d’aujourd’hui, on voudra être cinquièmes, au même titre que dix équipes qui auront les mêmes ambitions que nous. De Beule arrive de Grez, Van Den Berg et Theunis de Chastre. Arts et Sacreas de Beauvechain et Gonzalez d’Auderghem."

Chastre (13e – 34 pts)

Hassan Riani (T1)

Le bilan ? "Il est un peu mitigé avec de très bons résultats contre les équipes du top et des mauvais contre les équipes à notre portée. Trop de hauts et des bas, de l’irrégularité et une déception au final, même si on savait que ce serait une saison de transition."

La saison prochaine ? "On travaille sur un nouvel effectif car il y aura de nombreux départs (Van Den Berg et Theunis à Limal, Brumagne et Vandenplas à Walhain, Simon à Perwez, Engels à Rixensart et Niangbo à Villers). Trois gars de Grand-Leez se sont engagés et l’effectif sera compétitif."

SC Jodoigne (15e -20 pts)

Martin Dehut (T1)

Le bilan ? "Si l’objectif de passer une saison tranquille en P2 n’est pas atteint, on s’est rendu compte trop tard que nous ne restions pas dans les valeurs du club. On a voulu trop bien faire mais on a mal fait. Maintenant, on a vu en début et fin de saison que notre groupe au complet avait sa place en P2."

La saison prochaine ? "On redémarre en P3 avec pour objectif de viser le haut du classement mais en retrouvant surtout nos valeurs de plaisir et d’amusement. Simon Paris arrive d’Orp, Axel Monnet d’Huppaye et Anthony Dreze de Melsvin. Kevin Collin est aussi de retour aux affaires. Dans l’autres sens, Bruno (Villers), Lentini, Neuville, Trolin, Devaux (MSA), et les frères Dardenne (Wasseiges) s’en vont."

Nivelles (16e – 5 pts)

Rudy Deschamps (prési)

Le bilan ? "Je suis très content que la saison soit terminée car les conditions furent difficiles, mais on a pu aller jusqu’au bout."

La saison prochaine ? "Gary Illegems reprend l’équipe en P3 et on travaille tous d’arrache pied pour présenter quelque chose de bien la saison prochaine."