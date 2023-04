Guibertin n’alignera pas d’équipe féminine en 2023-2024

Le club confirme qu’il n’alignera plus de filles. "On met un nouveau comité en place, il y a eu des discussions en interne et on a attendu le dernier moment pour trancher: il n’y aura pas d’équipe féminine en 2023-2024, confirme Quentin Charlier. On remercie Ethan qui a fait du bon travail avec les moyens du bord. Au complet et en s’entraînant, cette équipe aurait pu jouer la tête. Ça nous ennuie pour les anciennes mais vu les départs annoncés, on ne voit pas l’intérêt de garder une P1 d’autant que Stéphane Demiddeleer arrête la P3 et s’en va avec plusieurs filles."

Les joueuses sont en partance pour Jodoigne, Wavre, Walhain, etc.