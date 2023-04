Un sacre attendu pour la P1 Dames d’Ottignies

Le coach garde l’équipe la saison prochaine, il dirigera donc la P1 Hommes et la P1 Dames. "J’ai un petit goût d’inachevé avec notre erreur administrative qui nous a valu un forfait. L’année prochaine, j’ai envie de gagner la Coupe de Brabant."

Thomas Thys a vu son effectif se bonifier au fil des sorties: "Au plan technique, j’ai vu la différence au niveau de nos transitions. Au rayon individuel, des jeunes comme Mathilde Lechien ou Rose Marchal ont pris du galon. Chloé Milis a montré des capacités au scoring. Les anciennes Isabelle Pâques et Christelle Massart ont tenu la boutique. L’apport de la seconde, son placement et son expérience ont fait du bien quand elle est revenue. Marie-Julie Lambert a dominé toutes les intérieures adverses. En fait, la force de ce groupe, c’était ce bon alliage entre jeunesse et maturité. On a eu de l’osmose et de l’homogénéité entre toutes les filles !"

Avec Michel Pâques aux 24 secondes

L’image que le coach Thys retient de cette saison, c’est surtout un hommage à une personnalité importante du club. On se souvient que l’ancien secrétaire Michel Pâques avait été durement touché par la vague Covid. "Michel est revenu pour la seconde fois de la saison voir un match ce week-end au Rebond. C’était le nôtre, celui du titre, et vous n’allez pas me croire mais il a tenu les 24 secondes. Il n’a rien oublié je vous assure. En plus, il y avait un novice à notre table et Michel s’est occupé de tout. Avec quelqu’un comme ça à la table, je n’ai dû m’occuper que du sportif. Pour moi, c’est le plus beau moment du match."

Parce qu’il y a encore des rencontres à disputer aux Coquerées, la P1 n’a pu découper les filets comme le veut l’usage. Elle jouera son dernier match le 30 avril, juste avant la R1 du club qui pourrait aussi être sacrée. Autant dire que les jours des filets sont comptés….