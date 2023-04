Crispé en première période, Clabecq a encaissé sur une mésentente défensive suivie d’une glissade de son gardien avant d’inverser la tendance dans la dernière demi-heure. "J’ai prévenu les joueurs que ça n’allait pas rentrer tout seul et comme ce fut le cas contre l’AFC, les changements opérés à la pause ont été gagnants", analyse Didier Van Eesbeek (T1).

Ophain a craqué sur la fin. "On est venu ici avec nos armes et on les a fait douter un sacré temps, souligne Michaël Ervier (T1). Leur égalisation est pour moi entachée d’un hors-jeu mais leur banc a certainement fait la différence sur la fin. Je félicite Clabecq pour son titre, Luigi et Samuel Bruno pour la première partie de saison, et Didier Van Eesbeek pour la deuxième."

Villers B – Ixelles B 8-2

Les buts de Villers par Courtens (3), Delpace (2), Vromman, Evrard et Borremans.

Les Villerois ont terminé sur une bonne note en décrochant leur deuxième succès dans ce deuxième tour. "On avait à cœur de bien finir pour les quelques gars qui prennent leur retraite. Mais même si on n’était pas dedans en première mi-temps, en se faisant manger dans le milieu, on menait 2-1 au repos grâce à un lob lointaine de Delplace, puis on a remis les choses en place et on a déroulé en seconde période", résume Frédéric Vandekerkhoven (T1).

Léopold B – AFC Braine5-1

Le but de l’AFC Braine par Irsuto.

Les Bruxellois étaient plus forts hier après-midi et leur victoire ne se discute pas. "Il n’y a pas eu de surprise. C’était un match de fin de saison et nous sommes logiquement battus par plus fort que nous", résume sportivement Fabrice Deman.

Nivelles B – Ganshoren B1-3

Le but de Nivelles par Vennekamp.

Mené 0-2 après vingt bonnes minutes de jeu, Nivelles a bien réagi pour revenir à 1-2 avant de concéder le troisième but en toute fin de partie.

"On encaisse trois goals sur trois cadeaux, regrette Cédric Musette. Dommage car ils n’ont pas eu plus d’occasions mais on n’a pas concrétisé les nôtres. Tout le groupe, et moi le premier, on est contents que la saison soit terminée.

Etterbeek B – Ittre3-1

Le but d’Ittre par Chabeau.

Mené rapidement 1-0, Ittre a la bonne réaction et égalise par Chabeau mais la suite est moins bonne pour les visiteurs qui vont s’avouer vaincus en seconde période.

Waterloo B – Waterloo Lion’s4-2

Buts: Tondeur (1-0, 8’), Dieluvua (2-0, 21’), Bofunga (2-1, 30’), Pilder (3-1, 63’), Hamdi (4-1, 74’), Rachem (4-2, 87’).

Le derby waterlootois était important pour le tour final, le vainqueur étant qualifié d’office. et ce sera Waterloo B qui participera aux festivités de fin de saison.

"C’était un derby, avec de l’enjeu, et nous sommes doublement satisfaits car en plus de notre qualification pour le tour final, on a aussi pris notre revanche après notre défaite du match aller, savoure José Ngoyi. Chaque équipe a eu sa mi-temps. La première fut pour eux mais on a fait ce qu’il fallait à la reprise. On s’est montré plus décisifs et on aurait pu marquer plus de buts."