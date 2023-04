P2B: Braine B participera au tour final, une fin d’histoire difficile pour Rebecq B

Sans grande surprise, Auderghem s’est largement imposé contre Nivelles. Une rencontre qui s’est débloquée après un peu plus de dix minutes de jeu. Le début d’une longue série de buts partagés entre sept joueurs différents. À 4-0 à la mi-temps, les Bruxellois ont voulu faire plaisir aux quelque 250 supporters ayant fait le déplacement. Plus décomplexé dans le jeu sachant que le match était déjà plié à la pause, les joueurs se sont fait plaisir au point d’en planter 11 en seulement une mi-temps.

Rixensart 3 Chastre1

Buts: Houart (1-0, 2'), Mouton (1-1, 58'), Aramian sur pen. (2-1, 74'), Jamme (3-1, 77').

Rixensart termine la saison en beauté et dit au revoir à son T1 PIerpaolo Giunta. "J’avais demandé de faire un beau match pour me laisser un bon souvenir. Tout le monde s’est battu pour ça, avec de l’engagement et des duels. Ils l’ont fait d’une façon magnifique. C’était une journée inoubliable parce qu’ils se sont battus comme des lions et ils ont même préparé avec le président une fête en mon honneur à la fin du match. Ça m’a fortement touché, je n’oublierai jamais ce moment."

Une ultime défaite pour Chastre qui déçoit un peu l’entraîneur Hassan Riani. "C’est un match à l’image de notre saison, avec du bon et du moins bon. On a dû vite courir après le score et même si on est bien revenu, il a manqué quelque chose. C’est dommage de terminer comme ça."

ES Braine 1 Jodoigne4

Buts: Marchal (0-1, 24'), Lombardo (1-1, 25'), Kabongo (1-2, 38'), Marchal (1-3, 43'), Stordeur (1-4, 60').

Malgré sa relégation en P3, Jodoigne a souhaité terminer la saison en beauté. "On voulait finir sur une bonne note. Ça fait 4-5 semaines qu’on mérite mieux dans les résultats et là, on est plus qu’heureux. On souhaitait partir la tête haute, montrer que Jodoigne n’était pas monté en P2 pour rien. Et ça finit bien. Tout le groupe avait à cœur de sortir par la grande porte, donc la joie est immense pour toute l’équipe", indique Martin Dehut (T1).

Villers 2 La Hulpe0

Buts: Frennet (1-0, 20'), Boreux (2-0, 45').

Villers s’offre une dernière victoire symbolique en cette fin de saison. "On avait à cœur de jouer notre dernier match de la saison pour notre capitaine Stéphane Vanderminnen puisqu’il a annoncé sa fin de carrière. On a vu que le groupe était donc particulièrement motivé et les gars se sont battus en équipe pour obtenir cette victoire", explique Frederic Balan (T1).

Fin de parcours aussi pour La Hulpe, qui avait encore une petite chance de joueur le tour final en cas de victoire et d’une défaite de Braine B. Il n’en est finalement rien. "Au final, qu’on le perde ou qu’on gagne ce match, ça n’aurait rien changé donc aucun regret. De manière générale ce n’était pas un bon match, la moins mauvaise équipe a gagné. Mais félicitations à Braine qui mérite de jouer ce tour final", souligne Stéphane Vandorpe (T1).

Lasne Ohain B 2 Wavre Limal2

Buts: Ondobo (0-1, 16'), Tournay (0-2, 28'), Dierinckx (1-2, 59'), Lenoir (2-2, 71').

Un match sans enjeu, mais un objectif personnel presque atteint pour Lasne-Ohain. "Il y a eu à boire et à manger, dans le sens où on rentre bien dans le match. Et puis on se prend un goal contre le cours du jeu. Et en deuxième mi-temps c’est l’inverse, avec une belle réaction de notre part, explique d’abord Gilles Stephany (T1). On avait comme objectif d’avoir 40 points en fin de saison. Là, on est à 39, donc c’est presque atteint. Mais je ne suis pas déçu pour autant."

Waterloo 3 Saintes2

Buts: Jamotte (1-0, 28'), Basbas (1-1, 33'), Pinto (2-1, 60'), Pirotte (3-1, 72'), Asaidi (3-2, 81').

Tous les deux déjà qualifiés pour le tour final, la rencontre était l’occasion de se préparer pour ces derniers matchs. Une défaite malgré tout pour Dorian Nizot (T1). "C’est mérité dans le sens où on a donné le match à Waterloo. On fait deux erreurs qui offrent les deux buts à l’adversaire. Et quand on fait ce genre de cadeaux et qu’on ne concrétise pas ses occasions, ça se paie cash directement. Ce sont des erreurs à ne pas réitérer pour le tour final. Mais cette rencontre est déjà une bonne manière de nous jauger."

Ophain 4 Rebecq B1

Buts: Barbieux (1-0, 9'), Clinckart (1-1, 22'), Bonanno (2-1, 31'), Barbieux (3-1, 45'), Huby (4-1, 60').

Francesco Marrella n’a pas caché ses émotions sur cet ultime match en tant que T1 de Rebecq B, qui s’est soldé par une défaite. "C’était plus symbolique qu’autre chose. Le cœur n’était pas à la fête puisqu’on savait que le groupe allait être dissous à la fin de cette rencontre. C’est quand même cinq ans de travail. Donc c’est un peu la mort dans l’âme parce qu’on a essayé de montrer quelque chose et ce couperet qui tombe ainsi, c’est dommage. Mais je tiens à remercier tous les gens avec qui j’ai travaillé. Mon adjoint, mes délégués mais aussi le club qui nous a laissé carte blanche toutes ces années."

Braine B 6 Stéphanois0

Buts: Gosselin (1-0, 3'), Baras (2-0, 50'), Reis (3-0, 55'), Machado (4-0, 5-0 et 6-0, 74', 85' et 90').

Avec cette victoire, Braine B s’offre un ticket pour le tour final.

"On était nerveux avant le début du match. Donc cette victoire nous a fait du bien. Et je pense que ce ticket est mérité. On est la meilleure équipe du troisième tour. On avait déjà fait un gros pas la semaine passée en battant La Hulpe. Ici, il fallait confirmer, explique Axel Smeets (T1). L’objectif est atteint, ce serait dommage de s’arrêter là. On est sur une bonne dynamique donc autant en profiter."