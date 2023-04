Les buts de Tubize-Braine par Pierret et Bonura.

Pour Akkan Taner, "la défaite est logique car ils en voulaient plus que nous mais elle ne l’est pas car ils profitent d’erreurs individuelles pour marquer."

Le dernier match de la saison a donc souri aux locaux "qui ont fait preuve de plus d’engagement alors que nous avons eu du mal à trouver nos marques sur leur petit terrain mais dans l’ensemble, on n’a pas disputé une bonne rencontre."

Grez-Doiceau6 Etterbeek2

GREZ-DOICEAU: Detry, Beersaerts (76’ Deneubourg), Duhem, Nineza (69’ De Beule), Wenin, Bakala, Pelizza, Torres (63’ Duchene), Gueuning, Gasmi, Decroes (76’ Channou).

Buts: Decroes (1-0 et 2-0, 50’ et 58’), Pelizza (3-0, 60’), Beersaerts (4-0, 66’), Lambert (4-1, 81’), Sarr (4-2, 85’), Deneubourg (5-2, 86’), Gasmi (6-2, 88’).

Pour la dernière de Sergio Palavicino et de Gérard De Vuijst mais aussi des nombreux joueurs sur le départ, Grez a soigné sa copie en enfilant six buts à Etterbeek. Le tout en deuxième mi-temps car l’écriteau indiquait toujours 0-0 à la pause. "On a fait la différence en un quart d’heure à la reprise, observe Sébastien Eggerickx. On a marqué nos occasions en seconde mi-temps, ce que nous n’avons pas su faire en première. C’était un match particulier vu les circonstances mais tout le monde a mouillé son maillot pour le club."

BX Bruxelles2 Perwez0

PERWEZ: Pletinckx, Leblois (60’ Lambert), Hervera, Salles (60’ Benazzi), Vanderhaegen, Larotonda, Verdeyen, Van Malderghem (46’ Fozin), Gérard, Siroux, Gajanovic.

Buts: El Boukhari (1-0, 7’), Bouye (2-0, 13’).

Il ne faut que quelques minutes au BX pour ouvrir la marque. Hors-jeu ou pas, le but est accordé et les Bruxellois mènent 1-0 et ce sera même 2-0 sur penalty quelques minutes plus tard. "Le match était plié au quart d’heure, même si Gajanovic a eu la balle du 1-1 au but du pied, regrette Fabian Bamps. La suite fut équilibrée, on a eu quelques occasions dont deux face-à-face manqués par Siroux, mais on aurait encore pu jouer dix ans sans marquer. Trop de joueurs étaient en dessous, on sentait moins d’envie et c’était un match de fin de saison par excellence."

À noter que le match a été interrompu à deux reprises: en fin de première mi-temps, Kouamé (BX) s’est blessé (deux côtes cassées) et a dû être évacué du terrain en ambulance alors qu’en seconde période, un malaise d’un assistant de l’arbitre a entraîné l’arrêt de la rencontre quelques minutes.

Genappe2 Sporting Bruxelles0

GENAPPE: Hannon, Van Ophalvens, Becker, Dutrieux, Queimadelas, Pête, Van Landschoot, Berdayes, Fabry, Roulez, Jonckheere.

Buts: Becker (1-0, 27’), Queimadelas (2-0, 89’).

Déjà qualifiées pour le tour final, les deux équipes n’ont clairement pas voulu prendre le moindre risque ce week-end. Cela nous a donné "un match moyen avec un faux rythme et peu d’intensité", résume Julien Darquenne.

Genappe menait 1-0 à la demi-heure via Becker quand les Bruxellois se sont retrouvés à dix. "Cela nous a facilité les choses mais la rencontre est restée assez calme avec deux équipes clairement concentrées sur la suite."

Roulez offre le 2-0 à Queimadelas en toute fin de rencontre pour assurer la victoire des locaux. "C’était un bon match pour se préparer au tour final mais sans plus", termine le coach.

Lasne-Ohain2 Stade Everois2

LASNE-OHAIN: Pierret, Duhot, Demeur, Charpentier, Schlögel (52’ Desnel), De Coene (63’ Theys), Laklia, Ceusters, Hootelé, Relecom (58’ David), Goffart.

Buts: Deprins (0-1, 16’), Charpentier (1-1, 48’), David (2-1, 69’), Dos Santos (2-2, 85’).

"On a eu plus de possibilités de gagner que l’adversaire mais nous n’avons pas été assez bons ni tueurs que pour gagner ce match", résume Christophe Collaerts qui, en plus, regrettait les deux buts offerts à ses adversaires en début et fin de rencontre. "Dommage mais on a surtout beaucoup gaspillé. Evere mérite son point pour son envie, nous pour la qualité de notre jeu."