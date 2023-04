Les différents verdicts en provinciale sont pratiquement connus

D2 ACFF

Rebecq est sauvé et n’a plus rien à gagner ni à perdre. Pour Tubize-Braine, par contre, le sprint final est lancé. À un tout petit point du Top 5 et à deux longueurs du Top 3, les Tubiziens sont au-devant d’un calendrier abordable et comme ils ont leur licence en poche, ils peuvent croire en une montée en D1 amateurs.

D3A ACFF

Le Léo est condamné, ce qui aura un effet boule de neige en Brabant avec un descendant supplémentaire de P1 en P2 et de P2 en P3. Il pourrait y en avoir un deuxième si le RCS Brainois ou Jodoigne venait à descendre également. Mais en tout cas pas trois puisque Gosselies est également condamné, ce qui aura des répercussions dans le Namurois mais pas en Brabant.

Reste à Braine et à Jodoigne à faire le nécessaire, en sachant que les deux clubs se rencontreront dans quinze jours lors de la dernière journée de championnat. Mais avant ça, Braine a tout intérêt à gagner samedi soir à Gosselies, comme Jodoigne face à Monceau le lendemain.

Provinciale 1

Perwez est champion et découvrira la nationale la saison prochaine. Genappe et Kosova ont remporté les deux premières tranches et participeront au tour final avec Kosova et le Sporting Bruxelles, les mieux classés au classement général vu que Perwez a également remporté la troisième tranche.

Stockel, Etterbeek et l’AFC Evere descendent en deuxième provinciale. Ixelles pourrait également faire la culbute si cela venait à mal se passer pour Braine ou Jodoigne en D3.

Provinciales 2

Amicii est champion dans la série A, Auderghem dans la série B. Les deux équipes montent en P1. Le FC Schaerbeek, Boitsfort, Suryoyés et Olympic Forestois disputeront le tour final dans la série A, comme Waterloo, Saintes, Ophain et Braine B dans la série B.

Porto Brussels, Aca Molenbeek, Nivelles et le SC Jodoigne, les deux derniers des deux séries, descendent en P3. Pourtant 8e en P2A, Stockel B descend également, payant de la sorte la descente de l’équipe A du club de P1 en P2. Dans l’autre série, Rebecq B parle de ne pas se réinscrire, ce qui nous donnerait des montants supplémentaires du tour final de P3, mais pas des descendants en moins de P2…

Si Jodoigne et Braine se sauvent, il y aura bien un test-match entre Stéphanois et Brussels City pour désigner un descendant supplémentaire. Si Jodoigne ou Braine venait à descendre de D3, l’effet boule de neige ferait que Stéphanois et Brussels City seraient condamnés à la P3.

Provinciales 3

Berchem Brussels, Clabecq, le White Star et Walhain sont champions dans leurs séries respectives et évolueront en P2 la saison prochaine.

Au niveau des clubs du BW, Ittre et Waterloo B participeront au tour final de la série B, Mont-Saint-Guibert, Mélin, Huppaye et Ronvau à celui de la série D.