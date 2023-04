Fabio Magnoni sera le T1 de la P3 de Genappe la saison prochaine

Il aurait pu intégrer le staff de Christophe Mortier en P1 à Auderghem "mais cela ne s’est pas fait de commun accord" où répondre positivement à quelques propositions dans le BW mais Fabio Magnoni a finalement décidé de s’offrir un nouveau défi au FC Genappe où il reprendra la P3. "Jean-Pierre Matton m’a contacté à deux reprises avec des mots convaincants. Quitter Auderghem n’a pas été facile mais il a su trouver les mots justes pour me convaincre et repartir avec un projet basé sur les jeunes. Genappe est un club qui progresse bien, il y a des bonnes personnes là-bas et je vais m’y plaire."