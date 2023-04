D3A ACFF: Pour Jordan Fotso, "ce Jodoigne-là est sur la voie du maintien"

Dimanche après-midi, Jodoigne a gagné et tous ses concurrents directs ont perdu. Les Canaris ont réalisé un coup de maître en terres namuroises et ont désormais leur sort entre leurs mains. "On a vu du bon Jodoigne à Tamines, apprécie Jordan Fotso. On a poussé dès le début et notre équipe était très solide. L’envie était là, la motivation énorme et on a tous envie de maintenir le club en D3. Avant Tamines, il nous restait trois finales à disputer. On a gagné la première et si rien n’est fait, je pense que le Jodoigne que l’on a vu ce week-end est en très bonne voie pour se maintenir."

Auteur des deux buts de ses couleurs à Tamines, ses 6e et 7e roses de la saison, Jordan respire la forme en cette fin de championnat. "Je me sens bien mais c’est surtout la philosophie du coach qui plaît à l’équipe. Il a fallu du temps pour que tout se mette en place et on se découvre seulement maintenant mais il y a plus de cohésion dans le groupe et on se sent plus en confiance quand on joue."

Comme son équipe, Jordan Fotso aura vécu une saison particulière, lui qui était arrivé du noyau espoirs du RWDM l’été dernier. "Mon cas est un peu spécial. J’ai eu la possibilité de rejoindre Tubize en D2, j’ai même fait une bonne partie de la préparation là-bas, mais je m’étais déjà engagé et affilié à Jodoigne et le transfert à Tubize ne s’est jamais fait. Quand je suis revenu à Jodoigne, nous étions en fin de préparation et l’entraîneur ne m’a logiquement pas aligné en début de championnat."

Tout semble rentré dans l’ordre pour le jeune homme dont le CV renseigne aussi un passage de deux saisons aux États-Unis et une saison en D1 Camerounaise . "Je suis né au Cameroun et j’ai commencé à jouer au foot là-bas. J’ai eu la chance de rejoindre la Montverde Academy aux États-Unis pour poursuivre ma formation avant de revenir au Cameroun au club de l’Union Sportive Douala. Depuis deux ans, des raisons familiales m’ont fait rejoindre la Belgique."

Avec quelle destination pour la saison prochaine ? "Je ne sais pas. Terminons d’abord cette saison puis il sera temps d’en parler avec les dirigeants."