D2 ACFF: Tubize-Braine s'est relancé dans la course à la montée

En effet, la victoire de samedi, couplée aux trois points pris la semaine précédente du côté de Binche, replace les Blanc et Or dans la course à la montée, puisqu’on le rappelle, même si Warnant file tout droit vers le titre et que Meux semble se positionner comme son dauphin, aucun de ces deux clubs n’a demandé la licence pour la D1 amateur et ils laissent ainsi leur place soit à la RUTB, à Namur ou à La Louvière Centre, pour la montée à l’échelon supérieur, pour peu que les dossiers des deux derniers cités soient acceptés par la commission des licences. Trois équipes qui se tiennent en deux points, de quoi offrir un beau suspens jusqu’au 14 mai prochain, date de la dernière rencontre de championnat.

La différence au mental

Mais si d’ici là, il reste quatre rencontres au programme de la RUTB, à savoir deux déplacements, l’un à Solière le week-end prochain et l’autre à l’Union B, ainsi que deux rencontres à domicile, face à Rebecq et contre Meux, Shean Garlito, le médian tubizien estime que pour cette fin de championnat, le plus grand adversaire de la RUTB, c’est la RUTB elle-même. "Il nous reste quatre rencontres qui, sur papier, restent abordables, même si déjà pour la première à disputer, on sait qu’on devra se déplacer à Solières avec énormément de concentration et d’envie, car c’est une équipe qui est encore concernée par le maintien, et qu’il faudra éviter de se faire piéger. Pour le reste, je pense qu’à ce stade, nous sommes notre plus grand adversaire. Il sera important de rester calme, de ne pas s’enflammer et surtout de ne pas se mettre une pression trop grande. Nous avons, il est vrai, l’opportunité de faire oublier une saison qui ne s’est pas déroulée aussi bien que ce que nous le souhaitions, en atteignant tout de même l’objectif de départ avec une montée dans le viseur, mais on rentre dans une dernière ligne droite où c’est mentalement aussi qu’il faudra faire la différence."