Constant Delsanne rayonne, à l’image d’un Rebecq en forme

Véritable chef d’orchestre de la défense rebecquoise, Constant Delsanne enchaîne les bonnes prestations au cœur de l’arrière-garde des Rouge et Blanc depuis plusieurs semaines et se mue même en buteur, comme ce fut le cas ce samedi face à Waremme. "Je pense avoir inscrit le plus beau but de ma carrière !", expliquait Constant, avant d’enchaîner. "J’ai vu le ballon arrivé et je n’ai pas réfléchi, j’ai pris ma chance de volée, et ça a fini au fond des filets, je n’en reviens toujours pas ! Mais au-delà de ce but, dont j’espère qu’on trouvera vite les images (rires), on peut se féliciter d’une nouvelle prestation aboutie et sérieuse. Waremme jouait sa survie en D2, et sur un terrain plus que compliqué, nous avons réussi à nous sortir de ce piège. Cela fait maintenant un peu plus de trois mois que l’on revit, tant sur le terrain avec ces résultats, qu’en dehors avec une ambiance dans le groupe qui est juste incroyable. On prend énormément de plaisir, et même s’il n’y a plus vraiment d’enjeu pour les rencontres restantes, on va se donner à fond pour faire les meilleurs résultats possibles, car dans la mentalité de Rebecq, que le groupe retrouve de plus en plus, on joue toujours pour gagner et pour que la fête d’après match soit plus belle. Pour m’épanouir, et être bon sur le terrain, j’ai besoin de prendre du plaisir avec mes coéquipiers en dehors. J’ai besoin de sentir qu’on forme une famille."