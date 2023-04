Quarts temps: 18-21, 26-13, 12-17, 11-19.

WATERLOO: Schick 5, A. D’Hose 4, Vlaeminck 17, Vancampenhout 10, Maeter 4, Delbrassine 18, Kabangu 2, Carême 2, Busselen 5.

Les Waterlootois, sans Romain D’Hose, blessé, laissent le premier quart aux Cinaciens (18-21) avant de faire complètement la différence dans le second quart pour laisser les Condruziens à 44-34 à la mi-temps.

Las, dans la seconde période, Ciney se met en chasse pour d’abord revenir à 56-51 à la demi-heure et finalement émerger dans un final très disputé. "Nous avons livré un tout gros match contre une équipe de Ciney qui, au final, a tout simplement été plus solide et consistante que nous, constatait Sébastien Dufour, le coach de Waterloo. Les deux équipes se sont battues jusqu’au bout, sans se faire de cadeaux. C’était tellement serré que la victoire pouvait tomber de notre côté, mais c’est finalement Ciney qui l’emporte. Ce match se joue sur des détails. Nous l’utiliserons pour en tirer les leçons et nous améliorer. Il nous reste trois matches et il nous faut absolument gagner un ou deux matches pour être en play-off. On va tout donner pour que ce soit le cas. Après, si nous sommes qualifiés, on verra où cela nous mène."

Le coach de Waterloo ne veut pas tirer de plans sur la comète car avec ce revers Waterloo se retrouve à la cinquième place mais avec un match en moins que ses concurrents directs. Mercredi, Waterloo devrait recevoir Waremme et mettre son calendrier à jour. Un match qui est compromis car lors de l’échauffement du match qui suivait celui de Waterloo contre Ciney, un des panneaux a été cassé lors d’un dunk. Waterloo saura ce lundi s’il est possible de le réparer avant mercredi.