Le but walhinois par Dierickx.

Défaite logique au vu du classement pour Walhain B selon son coach, Quentin Van Den Broek. "Ils étaient clairement plus forts que nous, l’écart au classement s’est ressenti. Maintenant, nous avons tout de même eu quelques occasions, mais pas aidés par l’arbitrage, nous n’avons pas été en mesure de rivaliser davantage. Le score est un peu forcé."

Rixensart B4 Saint Josse B1

Les buts rixensartois par Delhaye (2x) et Gorjanc (2x).

Pour sa première année à la tête d’une équipe première et pour leurs débuts en P3 pour la plupart des joueurs de son noyau, Lorenzo Richiusa était plus que ravi de finir deuxième et avec une dernière victoire au compteur. "Tout s’est joué en première mi-temps, nous avons pu dérouler ensuite. On est super content de finir à cette seconde place, on peu être fier de notre saison pour cette première. On avait encore faim de victoires, on aurait bien disputé le tour final, mais on s’arrête là. On fera encore mieux la saison prochaine, je l’espère."

Saint-Michel B8 Stéphanois B1

Exceptionnellement coachés par Saïd Albahtouri, étant donné que l’équipe n’était composée quasiment que par des U19 et des U17, les Stéphanois se sont lourdement inclinés à Saint-Michel.

Polonia Limelette3 La Hulpe B3

Buts: un doublé de Wiame et un but de Lechien pour La Hulpe.

Bien qu’ils aient évolué à dix tout au long de la rencontre, les Verts seront parvenus à prendre un beau point. "On a dû composer, non pas un onze mais un dix de base avec les moyens du bord, et finalement, grâce à la mentalité et la solidarité de mes joueurs, on repart avec un point", témoignait Arnaud Lambert, entraîneur de La Hulpe.

Stade Everois B3 Ottignies1

Le but ottintois par Ininahazwe

Pour ce dernier match de la saison, et après avoir annoncé son départ pour Walhain la saison prochaine, Stéphane Wille a été écarté par la direction ottintoise, qui lui a demandé de ne pas assister au dernier match de son équipe, qui se sera soldé par une défaite du ROS à Evere.

Huppaye B0 Bierges2

Les buts de Bierges par Vanbegin et Descamps.

Un match de fin de saison pour Huppaye qui n’aura pas montré grand-chose à en croire son coach Benjamin Danielswiez. "J’ai ressenti moins d’envie que d’habitude pour cette dernière rencontre, la victoire de Bierge est méritée dans ce qui ne fut pas un grand match."

Du côté de Bierge, et de son coach Sébastien Goossens, on se félicitait de mettre un terme à la saison sur une belle note. "C’est un sentiment très agréable de finir de la sorte ! C’était une rencontre assez équilibre, mais notre gardien nous a permis, grâce à deux très beaux arrêts, de remporter le match."

Crossing – Incourt 5-0 (fft)

Alors que seulement dix joueurs étaient disponibles pour le déplacement au Crossing, Incourt a préféré ne pas se rendre à Schaerbeek et a déclaré forfait.

Provinciale 3D

Incourt2 Mélin3

Buts: Brieven (0-1 et 0-2, 4' et 24'), Bielinski (1-2, 57'), Despeghel (1-3, 65'), A. Degroot sur pen. (2-3, 71').

Mélin a peiné pour finir ce deuxième tour invaincu. "Ce fut l’un de nos plus mauvais matches et si notre adversaire force le nul ou bien qu’on est battu, il n’y a pas grand-chose à dire, avoue Benoit Lamine (T1). On n’a pas eu énormément d’occasions mais on a su se montrer efficace et profiter des moments où l’on était bien pour passer au-dessus."

Incourt a lavé l’affront (8-0) de l’aller "mais on est relativement déçu d’être battu 3-2 par le deuxième. On a livré un bon match en ayant plus d’occasions franches, mais on a beaucoup raté et notamment un penalty, relate Vincent Charlet (T1). C’est la preuve qu’on n’est pas à notre place mais comme souvent, on a manqué de justesse."

Grez B4 Mont-St-Guibert5

Buts: Still (0-1, 10'), Verniest (0-2 et 0-3, 18' et 29'), Diaz (1-3, 40'), Barragan (1-4, 44'), Pierson (2-4, 59'), Srihi (3-4, 70'), Pierson (4-4, 77'), Quintin (4-5, 85').

La remontada des Gréziens, revenus de 1-4 à 4-4, ne fut pas suffisante. "Sur notre terrain annexe qui n’est pas très bon, deux erreurs individuelles nous ont coûté cher, analyse Nicolas Gilles (T1). Malgré le score à la mi-temps, on s’est bien repris, on a réussi à égaliser et on a espéré mettre ce dernier but qui n’est malheureusement pas arrivé."

Mont-St-Guibert a alterné le bon et le moins bon. "Après une première mi-temps sérieuse de notre part, on est remonté trop relax, remarque Gaël Vanderbrugge (T1). Grez y a cru en marquant le 2-4, ils sont revenus au score mais on a eu un sursaut d’orgueil pour émerger, même si on s’est fait très peur."

Walhain3 Ronvau3

Buts: Schumacker (0-1, 47'), Focant (0-2, 51'), Joiret (1-2, 55'), Ba. Koninckx (2-2, 62'), Delikus (2-3, 70'), Joiret (3-3, 75').

Les Chaumontois se sont fait rejoindre mais ce résultat leur permet d’aller au tour final. "Ce point n’est peut-être pas suffisant vu la physionomie du match mais il nous est favorable et je suis fier de ce que les joueurs ont fait dans ce deuxième tour, indique Jean Paul Dos Santos (T1). Walhain a bien pressé en première période même si nous touchons le cadre. On a remis les choses en place à la pause puis on a eu peur et Walhain est revenu au score avant une fin de rencontre assez décousue. Au final, le nul me semble logique."

Du côté du champion walhinois, "ce fut un dernier match de saison, avec des actions des deux côtés. On aurait pu l’emporter, eux aussi, et ils n’ont donc pas volé leur point", admet Mathieu Michielsens (T1).

Wavre-Limal B2 Perwez B1

Buts: Artigas sur pen. (1-0, 64'), Sadon (2-0, 67'), Brassart (2-1, 81').

Perwez semblait avoir tout en mains.

"On a fait une excellente première mi-temps avec quatre occasions franches qu’on ne met pas et la différence est là, note Didier Liroux (T1). Sans être dangereux, Limal était mieux que nous par la suite, Gramme a encore une occase puis eux héritent d’un penalty sur le contre et il était trop tard quand on est revenu à 2-1."

Les locaux ont fait la différence malgré l’exclusion de Chanteux à 0-0. "Après une première période équilibrée, il y a eu ce goal annulé sur lequel notre joueur se prend deux cartes jaunes, conteste Mohamed Riani (T1). Mais on a senti plus d’envie à dix et on est allé chercher deux goals pour finir sur une bonne note." Sauf surprise, les Wavriens ne participeront pas au tour final malgré leur cinquième place.

Jodoigne B1 Huppaye3

Buts: Heye (0-1, 37'), Brandt (1-1, 47'), Heye (1-2 et 1-3, 56' et 90').

Huppaye a terminé le travail en confortant sa quatrième place qualificative pour le tour final. "Nous avons livré une bonne prestation avec, surtout, une très belle première mi-temps, apprécie Marc Warnant (T1). Jodoigne a égalisé tout de suite au retour des vestiaires, là on a connu un petit creux, puis on a repris le dessus. Malgré le fait d’avoir inscrit le 1-2, la rencontre est restée tendue au niveau du score car on a eu beaucoup d’occasions dont deux lattes, et on a seulement réussi à tuer tout suspense dans les arrêts de jeu. Mais l’essentiel était de terminer sur une bonne note et c’est chose faite."