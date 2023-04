P3B: Cette fois, c’est la bonne, Clabecq est champion

L’équipe avait compté jusqu’à dix points d’avance avant de marquer le pas en janvier. Suite à la défaite à Ittre, Etterbeek l’avait rejoint en tête et le club avait alors tenté un coup de poker en remplaçant Luigi et Samuel Bruno par Didier Van Eesbeek à quelques jours du match entre les deux leaders. Un pari osé mais payant puisque les Clabecquois ont décroché six victoires de rang. "Si on est là aujourd’hui, c’est en partie grâce à Bruno vu tout le travail qui a été fait. Mais je félicite aussi Didier et son staff qui ont repris l’équipe, c’était un gros challenge et ils l’ont mené à terme. Ce choix fut payant car le comité ressentait certaines tensions et je ne pense pas qu’on aurait été au bout sans opérer ces changements."

Pour Didier Van Eesbeek, "le scénario de ce dernier match est le mieux qu’on pouvait espérer, souffle le T1. Il y avait de l’ambiance, on a été mené et on gagne finalement 3-1. Je suis très content de ce que notre staff, entièrement composé d’anciens gardiens, a fait mais j’espère que le club n’oubliera pas ce que la famille Bruno avait entamé car ils se sont donnés à 200% pendant quatre ans. Quant à moi, j’adore le foot, les bagnoles et la pêche. Je vais donc aller me détendre un peu au bord de l’eau !"

Reste à savoir ce que l’Olympic Clabecq proposera en P2. "Je me souviens avoir coaché le SC Clabecq en P2, précise Giovanni Runco. Pour l’Olympic, ce sera la première fois à ce niveau. On essaye de structurer davantage le club et là le travail peut commencer afin de bien préparer l’équipe. Car c’est bien de monter mais le but est de se stabiliser. Mon caractère est toujours d’aller plus loin, sans brûler les étapes, et qui sait si on ne pourra pas viser encore plus haut dans 4-5 ans avec la future arrivée du nouveau complexe."