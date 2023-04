Les Limaloises, deuxièmes, se devaient de prendre un point face à Waremme, troisième, pour être certaines de terminer à la deuxième place. "L’équipe est apparue crispée en début de rencontre. Nous avons dû attendre la moitié du premier set pour avoir la maîtrise de la situation. Nous avons alors commencé à dérouler", signale le coach, Jérôme Spenders. Les visitées n’ont ensuite plus jamais été inquiétées: "Nous avons livré une excellente prestation. Dès que l’équipe a eu les devants, elle s’est libérée et a dominé les échanges." Cette victoire permet à l’équipe visitée d’être assurée de la deuxième place, synonyme d’une probable participation à un barrage des deuxièmes classées, face à Torhout. "Notre président, Harry Mabille, nous a confirmé qu’il avait de grande chance d’avoir un barrage des deuxièmes. Cela devrait se dérouler début mai, Torhout devant jouer la finale de la Coupe interfédérale fin avril. On ne sait pas de quelle manière cela va se dérouler"