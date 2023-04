Les Chaumontoises espéraient prendre leur revanche par rapport à la défaite de l’aller. Elles étaient privées de leur coach, Niels Kingma retenu ce dimanche par la rencontre entre Charleroi et Beveren, étant coach-adjoint de cette dernière formation, nettement en tête de la Ligue A. "Je ne pouvais être présent à Gembloux. Je ne serai pas non plus là le week-end prochain contre Limal/Ottignies", indique Niels Kingma qui occupera la fonction d’entraîneur-coach de l’équipe de N3 messieurs de Chaumont la saison prochaine.

Les visiteuses ont bien cru qu’elles pourraient prendre cette revanche après s’être imposées nettement dans le premier set. Las pour elles, elles n’ont plus été capables d’imposer le même rythme à l’issue de ce premier set enthousiasmant. Gembloux a ensuite pris la direction des opérations. Les visiteuses sont ensuite restées muettes sur le terrain, comme elles l’ont été lorsque nous avons tenté, vainement, de les joindre !