OTTIGNIES (7x3, 5/6 LF, 16 ftes): Snackaert 5 (1x3), Baillet 2, BARME 15 (1x3), HAUET 6 (2x3), Dochez 5 (1x3), Demonceau, VERMYLEN 5 (1x3), HAESENDONCK 7 (1x3), Pirlot, Fonteyn 10, Kazadi 5, LALOUX 12.

Opposé comme il s’y attendait à une zone, le Rebond a mis un peu de temps à trouver la bonne carburation dans l’antre de la lanterne rouge de la R1. Après un quart temps où il parvient à rétablir l’égalité (17-17), c’est à distance qu’Ottignies prend ses… distances. "On revient et on dépasse notre hôte avec l’expérience de Dochez qui inscrit un trois points puis un autre panier. Snackaert apporte son écot à ce moment-là également, de même que Barme (NDLR: 7 points dans le Q2) qui en plus s’occupe en défense de Mpiana", observe Olivier Mulaba.

Ce bon comportement sur chaque demi-terrain permet aux Brabançonnes de rentrer au vestiaire avec +5: 33-38. "On prend le dessus en seconde mi-temps car on défend bien au troisième quart et on garde un bon tempo sur le match les dix dernières minutes. Je suis heureux de notre résultat car on a bien préparé cette rencontre et on a pris fort au sérieux les Ganshorenoises", résume le coach Olivier Mulaba.

Un succès samedi prochain sur le terrain du RBC Centre Gaume La Rulles suffira à Ottignies pour être déclaré champion de la phase classique.

Le groupe ottintois ne veut pas se contenter de ce titre honorifique: il visera également la victoire le week-end d’après face à Ciney pour confirmer son brevet d’invincibilité et finir la saison sur une délicieuse note. Affaire à suivre.