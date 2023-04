OTTIGNIES (2x3, 15/35 LF, 19 ftes): GILIS 6, Wauthier 1, VAN TICHELEN 7, Beckers 2, SNACKAERT 12 (1x3), DEMOLDER, Balza 5, Halloy, Cordi 15, LEROY A. 4, Leroy S. 9 (1x3).

Ottignies n’a plus rien à perdre mais veut tout gagner et s’en donne les moyens. C’est un peu le résumé de la fin de saison brabançonne.

Dimanche, le Rebond a été s’imposer à Esneux, club avec qui il lutte désormais pour la cinquième place. Malgré un pourcentage aux lancers qui aurait pu se révéler dramatique (moins de 50%), la coach Dochez retenait la solidité mentale qui a animé son groupe: "On réalise une bonne première mi-temps. On mène au score mais l’adversaire revient petit à petit et se rapproche au troisième quart. Il égalise lors des dix dernières minutes. C’est vrai qu’on a beaucoup raté de lancers sur l’ensemble du match. Je vais retenir qu’on a su se montrer solides dans les moments chauds. On a bien travaillé en attaque en faisant preuve de patience alors qu’Esneux a mis une pression sur demi-terrain qui fait perdre des ballons. On a bien gardé le cuir et on n’a jamais perdu le fil du match."

Nanti d’un douzième succès, Ottignies sera animé des mêmes (bonnes) intentions la semaine prochaine avec un déplacement au RCS Natoye, second de la série. Un beau challenge en perspective.