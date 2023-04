Quarts temps: 21-24, 20-15, 17-9, 23-16.

BC GENAPPE (11x3, 7/11 LF, 11 ftes): ZAPPULA 21 (7x3), MAKADI MASSENGO10, DEPETTER 6 (2x3), De Almeida 12, KIRARANGANYA 2, NGABO 13 (2x3).

Sur le terrain du dernier (Union Liège), les six Genappiens coachés par Didier Hoofd ont manqué d’intensité défensive. Leur première faute sifflée à la 17e, ils ne parviendront jamais à freiner la marche en avant de la lanterne rouge: 41-39 (20e), 58-48 (30e) et 81-64, score final. "Il y a eu un manque de tout dans nos rangs et ça n’a pas tourné. On n’a pas été aussi solidaires que les autres rencontres. C’est le genre de match qu’on a vite envie d’oublier. À notre décharge, on s’est présenté à six et on a joué sur un sol qui était une vraie patinoire. À se demander comment cette salle a pu être homologuée", résume Didier Hoofd.

Le contexte extra-sportif n’aide pas non plus puisque le Basket Club Genappe Lothier va scratcher sa Régionale 2 dont le matricule sera cédé à Uccle Europe, qui souhaitait monter de Provinciale en Régionale. L’information nous avait été confiée par le secrétaire Bernard Eloin qui avait envoyé les papiers à l’AWBB mais attendait une notification officielle de la fédération avant de confirmer la chose. Comme convenu dans un contrat de confiance, nous avons gardé l’info sous silence avant qu’elle ne jaillisse sous d’autres cieux numériques.

Genappe devra faire la saison prochaine sans son directeur technique Vanderlinck (qui a démissionné et qui pourrait aussi arrêter son implication au niveau des jeunes suite à un dossier de suspension qui passera en appel devant les instances de la fédération cette semaine), sans son président Preud’Homme (désireux de prendre du recul) et sans son secrétaire-adjoint Michael Lambert (tracassé par ses responsabilités au CP Brabant). La P2 genappienne pourrait être confiée aux mains du tandem Brassart-Preud’Homme. Quentin Guyette revient par ailleurs au bercail (P3).