D2 ACFF: Tubize bat Verlaine 3-0 et revient à 1 point du Top 5

Durant la première période, les hommes de Mohamed Bouhmidi ont enchaîné les occasions, sans parvenir à déflorer la marque. Que ce soit El Omari, Aarab ou Giusto, le ballon avait visiblement décidé de ne pas rentrer dans le but, il est vrai, grâce à un bon Dengis, qui défendait courageusement ses cages. Mais juste avant le repos, c’est De Bie qui devait sortir le grand jeu pour ne pas voir ses coéquipiers rentrer aux vestiaires menés au score.

La pause aura visiblement permis aux Tubiziens de retrouver leur efficacité, probablement laissée aux vestiaires, puisqu’il n’aura fallu attendre que cinq petites minutes pour voir le marquoir se débloquer, bien aidé il est vrai par des Verlainois peu en jambes, et qui offriront ce but d’ouverture à leurs adversaires, puisque c’est Gilsoul qui poussera ce ballon au fond de son propre but.

Une ouverture du score qui permettra à la RUTB et ses joueurs de pousser un gros ouf de soulagement, et les libérera, permettant ainsi, à l’heure de jeu, à Leite de faire le break, avant que Garlito ne donne, dans les derniers instants, l’allure finale au score avec un 3-0 bien tassé, dans une rencontre ou Verlaine se sera laissé battre en véritable victime consentante.

Cette victoire, combinée au partage concédé par Namur devant Meux, permet à la RUTB de recoller au top 5 et s’offrir ainsi une fin de saison passionnante, avec en point de mire une potentielle montée, comme l’appréciait Mohamed Bouhmidi, le coach tubizien: "Il n’y a pas eu photo ce soir, même si nous avons dû compter sur un cadeau de l’adversaire pour ouvrir la marque. Je souligne surtout le calme et le sérieux dont mes joueurs ont fait preuve. Quand on ne marque pas comme ce fut le cas en première mi-temps, on peut parfois s’énerver et perdre ses moyens, ce ne fut pas le cas dans notre chef. J’apprécie également qu’on ait gardé le zéro derrière, et que nous n’ayons rien laissé à notre adversaire. C’est de très bon augure pour la dernière ligne droite. Il reste quatre matchs à disputer, quatre victoires à aller chercher pour atteindre l’objectif. Nous sommes prêts pour ces quatre finales."

La technique de la rencontre

Arbitre:Delaye A.

Cartes jaunes: Gilsoul, Garlito.

Buts:Gilsoul (1-0, 50' csc), Leite (2-0, 67'), Garlito (3-0, 90').

TUBIZE-BRAINE: De Bie, Delhaye, Patris, Garlito, Lkoutbi, Leite (77' Tepe), Ouahouo (7' Aarab), Van Onsem (88' Velasco), Taroli, Giusto (69' Migliore), El Omari.

VERLAINE:Dengis, Debra, Van Hove, Chubaka (71' Tchamdjou), Choukri (67' Ramadani), Dago Y Rodrigo, Barry, Cubedo (55' Mievis), Jamar, Gilsoul, Gosselain.