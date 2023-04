D2 ACFF: Rebecq s’impose 0-2 chez une équipe de Waremme condamnée

La tête de Waremme ne tenait plus qu’à un fil dans cette D2 ACFF. Mais tant que mathématiquement, il reste un infime espoir autant jouer le coup à fond. Chaque rencontre est différente et peut amener son lot de surprises. De toute façon, les jeunes éléments du stade Leburton n’ont plus rien à perdre. Alors pourquoi ne pas se faire plaisir en allant chercher un quatrième succès face à Rebecq. Une équipe qui tient la route dans le ventre mou du classement.