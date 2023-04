Challenge du BW: Affluence record à Gentinnes

Il est vrai que la date était propice, et que si de gros événements avaient lieu ce week-end, c’était dans des zones géographiques peu ou pas concurrentes, comme par exemple les 15 km de Liège… Par contre, les organisateurs de l’ouest du Brabant wallon, comme ici à Gentinnes font généralement le plein quand le calendrier du Hainaut tout proche ne lui est pas concurrentiel.

Le peloton était donc largement composé des BW et des voisins namurois et de communes limitrophes dans le Hainaut. "On a eu aussi pas mal de jeunes de la commune et des alentours, plus que les autres années car ils n’étaient pas en congés à l’étranger cette fois. Et puis, clairement, être dans le Challenge du BW, c’est la certitude d’avoir 350 participants supplémentaires."

Sportivement, le jogging de Gentinnes, a vu un beau plateau présent. "Tancrède Crickillon était trop fort pour la concurrence mais derrière lui, cela a bien bataillé."

Mathieu De Rijdt, Romain Denlander, Fabrice Van Espen (après un départ un peu raté) et Baptiste Weitkunat se sont livrés une belle lutte.

Chez les féminines également, derrière Elodie Dancette, victorieuse, qui a devancé Gaëlle Gillot, qui l’avait remporté l’an dernier, un trio s’est bien démené pour la troisième marche du podium. C’est finalement Florence Pirson qui arrache celle-ci, devant Émilie Christophe et Maëlle Levacq, toutes trois classées en moins de sept petites secondes ! "On va à présent se remettre à l’ouvrage pour organiser l’an prochain une nouvelle édition, toujours au sein du Challenge !"