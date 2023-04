Quarts temps: 29-19, 15-14, 25-11, 14-22

CASTORS BRAINE: Dombret 8, Bonacorsi 0, Kaminski 16, Fontaine 8, Vancabeke 6, Tchatchou 6, Farricelli 8, Szylkrot 6, Bellemans 12, Depaepe 0, Dupont 4, Schwartz 9.

Les Brainois ont encore sorti un très bon match contre une formation gembloutoise qui était bien décidée à faire vaciller l’équipe brainoise, toujours invaincue pour prendre trois points synonyme de qualification pour les play-off.

Après un excellent premier quart (29-19), les Brainois avaient déjà fait le break. "Nous avons vraiment bien préparé ce match, relève le coach brainois, Gianni Maren. En travaillant sur les points forts de Gembloux, nous avons pris directement le match en main, avec beaucoup de sérieux, en gagnant de nombreux ballons et en concrétisant toutes nos attaques. Notre jeu était très fluide avec de superbes actions qui nous ont permis de faire la différence."

Et si Gembloux ressert logiquement le jeu dans le second quart, les Brainois restent aux commandes à la pause (44-33).

Le troisième quart est de toute beauté. Les Brainois jouent en champions et ne laissent rien à Gembloux qui doit laisser filer le match, les trois points et la qualification pour les play-off (69-44).

Dans le dernier quart temps, l’écart montera à +28 et au final, le coach de Castors Braine peut saluer le 24e succès d’affilée de son équipe. "On termine le match avec 24 assists et des points bien répartis entre les joueurs. Tout le monde a participé à ce succès et nous avons été seulement mis en difficulté par le nombre de fautes individuelles de nos joueurs intérieurs en première période. J’ai donc dû terminer cette période sans pivot. Gembloux avait de la taille et a donc ralenti notre progression. Notre troisième quart a tout simplement été énorme en défense en limitant Gembloux à 6 points pendant 9 minutes. Avec encore une fois un match abouti, j’ai pu faire tourner mon banc pour que tout le monde participe à la fête."

Avec ce succès, les Brainois remportent la phase classique. Ils ne peuvent plus être rejoints. "Oui, nous sommes champions, mais ça ne compte pas, sourit le coach des Castors. Ce que nous voulons, c’est remporter les play-off."

Et ainsi accéder à la régionale 1 ce qui ponctuerait magnifiquement cette saison exceptionnelle à tout point de vue d’une très jolie cerise sur le gâteau. En attendant, Gembloux n’est toujours pas assuré de jouer les play-off et pas vraiment sûr de retrouver Castors Braine au premier tour des play-off. Il lui faut encore une victoire pour que ce soit le cas.