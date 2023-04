BRAINE-L’ALLEUD C: Philippe Ribue (B4 – 3 victoires), Hippolyte De Vleeschouwer (B4 – 2 v.), Maxime Wauthoz (B4 – 3 v.), Maxime Heymans (B4 – 1 v.)

À l’issue de la dix-neuvième journée de championnat, les Brainois étaient loin d’être rassurés sur leur sort. Ils comptaient 33 points, soit le même nombre d’unités que le dixième classé et n’avaient que deux points de plus que Rooigem Gand C, onzième et descendant.

En cas d’égalité avec Braine-l’Alleud, les Gantois seraient passés devant suite aux résultats des confrontations directes entre les deux clubs, à savoir un partage 8-8 à Braine-l’Alleud et victoire gantoise au retour (9-7). "Il n’était pas évident de maintenir l’équipe. Elle devait rencontrer les deux premiers du classement lors des deux derniers interclubs. Pour ces deux matchs, nous avons fait redescendre Hippolyte De Vleeschouwer et mon fils Maxime Wauthoz de l’équipe B dans l’équipe C, notre équipe B ne pouvant plus se maintenir", indique Gilles Wauthoz, le secrétaire du club brainois.

Deux victoires à la belle

Les deux jeunes joueurs ont assumé en s’imposant contre Donald Heuseux, le leader, le 19 mars dernier. "Nos adversaires étaient trois mais avec deux B2 et un B4. Il fallait aller chercher cette victoire. Les jeunes ont assumé en allant arracher trois victoires."

Restait à remettre l’ouvrage sur le métier samedi dernier, soit trois semaines après le match précédent, contre Vedrinamur, deuxième classé.

"Vedrinamur s’est présenté à trois joueurs. Nous avions perdu Franz Lemaître qui s’était blessé en semaine. Ici également, nos adversaires se présentaient avec deux B2 et un B4."

Philippe Ribue a été appelé dans l’équipe. "Nous avons gagné la rencontre 9-7 dans une ambiance extraordinaire avec deux victoires à la belle pour Maxime Wauthoz et Hippolyte De Vleeschouwer pour inscrire le huitième et le neuvième point de la victoire. Nous sommes assurés du maintien" se réjouissait Gilles Wauthoz.