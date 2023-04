BRAINE (8x3, 10/17 Lf, 15 ftes): DEVOS A. 15 (2x3), MARBLIE 18 (2x3), Popovici 6 (2x3), Fouka 2, Meunier 1, ROBERT, Marteau 5, TILMANT, Muylaert 5 (1x3), DRANTMANN, Briclet 2, Comelli 5 (1x3).

Malgré les bonnes dispositions d’Alice Devos, auteure de 8 des 10 premiers points brabançons, Braine a été mené tôt dans la rencontre et a été en proie à des soucis d’adresse mais il a pu compter sur une très solide arrière-garde tout du long pour faire la différence.

Les jeunes joueuses des Castors ne le savaient pas mais à la mi-temps, en limitant les Sharks à 7 paniers de plein en vingt minutes, elles avaient déjà fait le plus compliqué: 16-27. "On jouait pas mal, la balle circulait bien mais on a manqué furieusement de réussite. On n’était pas dans de bonnes dispositions au niveau de nos shoots mais on a pu compter sur quelques séquences de contre-attaques intéressantes", observait le coach brainois, Laurent François.

Un coach qui a pu se reposer sur le trio Devos – Marblie – Marteau et sur la bonne rentrée de Comelli pour alimenter la marque.

Après la 30e (30-41), les Castors insistaient physiquement et faisaient la différence. "Défensivement, après la pause, on ne s’est pas relâché. Encaisser 39 points en déplacement, cela situe notre rigueur et notre concentration. J’ai aussi fait tourner l’équipe. Tout le monde a participé et s’est investi dans les tâches défensives. C’est pour ça que c’est une victoire collective et défensive", concluait le coach François.