N2A dames: les Chaumontoises restent motivées au moment de se rendre à Gembloux

Chaumont se déplace à Gembloux dimanche (18 h) dans le but de prendre une revanche par rapport au résultat du match aller. Pourtant, à la lecture du classement, on pourrait croire que le déplacement de Chaumont (9e avec 14 points) à Gembloux (7e avec 24 points) ne présente plus aucun intérêt. Que la motivation pour cette rencontre de fin de saison est émoussée. Mais la capitaine chaumontoise, Hanna Henn, assure qu’il n’en est rien: "Nous voulons prendre une revanche par rapport à la rencontre"aller". La défaite subie à domicile était assez nette dans les deux derniers sets. Il est important pour nous de rectifier le tir et de prouver que nous sommes capables de nous imposer face aux Gembloutoises. Nous ne manquerons donc pas de motivation pour ce match, que du contraire."