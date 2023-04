N2 dames: On reparle d'un tour final des deuxièmes, Limal concerné

Philippe Vanescote, responsable sportif de Limal/Ottignies, avait annoncé, il y a plusieurs semaines déjà, que suite au forfait de Kalmthout et la fusion entre Roulers et Ostende, qu’il pourrait y avoir un tour final des deuxièmes classés. Cette semaine, le club de Limal/Ottignies a reçu une information, non officielle, comme quoi ce tour final pourrait être organisé. "Philippe Vanescote a envoyé un mail aux joueuses pour les prévenir et leur demander de se tenir prêtes. Nous n’avons aucune information sur la manière dont ce tour final pourrait se dérouler ni quand il aurait lieu. Si c’est avéré, nous devrions recevoir une information rapidement", signale le président Harry Mabille.