N1: Une dernière à domicile pour sept joueurs de Nivelles

Romain George, le deuxième libéro, descend également en nationale 3 pour avoir plus de temps de jeu. Arne Darras, arrivé lors de la saison 2019-2020, quitte le club.

Pour bien fêter ces nombreux départs, Tim Van de Wielle veut que l’équipe livre un bon match ce week-end. "Ce serait chouette pour eux de quitter l’équipe à domicile sur une bonne note. Nous visons donc la victoire face à Mortroux, équipe pour laquelle il se dit qu’elle pourrait ne plus être alignée la saison prochaine. D’après les échos que j’ai des joueurs, cela ne sent pas très bon."

De leur côté, les Aclots sont assurés de la quatrième place, ce qui est mieux qu’escompté en début de saison puisque le club visait la cinquième place. "Nous avons encore une toute petite chance de terminer au troisième rang mais elle est vraiment minime. Pour ce faire, Anvers ne peut plus prendre qu’un point et nous devons tout gagner. Or, nous devons nous rendre à Marke lors de la dernière journée. Marke sera champion s’il prend cinq points sur six. Cette équipe doit donc s’imposer contre nous le dimanche 23 avril. D’après ce qu’on m’en a dit, si Marke décroche le titre, ce ne sera pas pour monter".