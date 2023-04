Les nouvelles des blessés ne sont pas bonnes

Genappe évoluera deux fois à domicile, contre la N1 de Mont-Gauthier ce samedi et face à la N3 de Fontaine dimanche. Ce sera le dernier week-end de préparation pour Nicolas Dupont. "Il se marie le samedi 22 avril et ne pourra donc pas jouer le lendemain."

Échographie pour Benoît Marchal

Au niveau de la promotion, Tangissart reçoit Nil-Saint-Vincent dimanche. Tangissart est toujours à la recherche d’un sixième joueur. À Nil-Saint-Vincent, Benoît Marchal ne devrait pas s’aligner. Il souffre toujours du pied. "Je vais passer une échographie ce vendredi soir", nous indiquait-il ce vendredi en début d’après-midi. "J’ai cette blessure sur le côté du pied droit depuis cinq mois. J’ai fait de la kiné mais ça ne passe pas. Je ne sais pas m’élancer pour livrer et je n’ai pas mes appuis à la frappe", indique le capitaine des Nilois. Samuel Dhondt s’est blessé au football et a ressenti une douleur le week-end dernier. À Nil-Saint-Vincent, on espère qu’il pourra reprendre au plus vite.

La promotion de Genappe n’a pas de blessé. Elle joue à Saint-Denis ce samedi. Pour l’occasion, les Genappiens espèrent pouvoir compter sur l’entièreté de leur effectif et notamment sur Nicolas Degauquier en déplacement avec son fils pour un tournoi de football en Hollande le week-end dernier.