Les Chastroises confiantes avant de recevoir Westerlo

Chastre est passé tout près de son premier point en égalisant via Verstraelen avant de prendre le 2-1 à la 30' contre Mons, mercredi. "C’est une petite défaite alors qu’on méritait mieux, un nul, voire un succès, car notre adversaire a oublié de tuer le match puis on a eu deux grosses occasions en deuxième mi-temps, dont une face au but vide qu’on met à côté. La saison est bientôt finie, mais je suis très satisfait car on a livré notre match référence, tout le monde était bien dedans, et on part là-dessus ce samedi contre Westerlo. On sait que ce sera compliqué, mais on va prendre ce qu’on a bien fait en semaine et essayer de poursuivre sur cette lancée avec plus ou moins le même groupe", indique le coach, Michaël Verstraelen.