Walhain B: Wille succédera à Van Den Broeck

Le comité du FC Walhain a donc rencontré plusieurs candidats potentiels et a finalement jeté son dévolu sur un coach bien connu de la série en la personne de Stéphane Wille. Le mentor de 51 ans était en place du côté d’Ottignies cette saison mais ne dirigera pas la dernière rencontre du ROS dimanche après-midi. "Bien avant d’entamer les discussions avec Walhain, les dirigeants ottintois ont décidé de ne pas continuer avec moi la saison prochaine. J’ai même été surpris d’apprendre que je n’avais même plus le droit de coacher le dernier match et que je pouvais prendre congé du club immédiatement. L’aventure est donc terminée et si je préfère ne pas rentrer dans les détails pour envenimer les choses, j’ai déjà tourné le bouton et c’est bien mieux ainsi", commente Stéphane Wille.

Passé également par le Stéphanois avant de reprendre la P3 d’Ottignies cette saison, le T1 a été séduit par le discours tenu par le comité walhinois. "Le projet est vraiment très excitant et le côté sportif très intéressant. Les ambitions sont présentes et j’aime l’idée que la bonne communication et l’excellente cohésion entre la future P2 et la P3 permettent aux deux groupes de s’y retrouver. Le potentiel est là et l’objectif est également de faire évoluer les jeunes du club pour les amener jusqu’en P2."