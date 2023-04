Un avant-goût de play-off pour la R2 de Braine

Et la probabilité que cela soit le cas est élevée car Gembloux compte actuellement deux victoires d’avance sur Maffle. Mais cette place de quatrième du championnat est en balance. Cependant, les Couteliers doivent encore se rendre à Maffle, la semaine prochaine. Et même s’ils ont un average très favorable sur Maffle grâce à leur plantureuse victoire du match aller (96-58), une défaite contre les Castors de Braine, toujours invaincus, ce vendredi soir, rebattrait momentanément les cartes pour les deux dernières journées de championnat, avec une pression inutile sur les épaules gembloutoises.

Du coup, le mentor de Braine sait que la partie n’est pas jouée d’avance contre Gembloux. "Gembloux, c’est l’équipe contre qui nous avons eu le plus de mal pour nous imposer. Nous avions d’ailleurs remporté le match par le plus petit écart (80-82), se souvient Gianni Maren. Ce n’était certainement pas notre meilleur match du premier tour. Nous avons mené tout le match mais Gembloux nous a accrochés tout le match. On s’est vraiment fait peur. Je m’attends à un match tout aussi serré, tout aussi disputé."

De fait, Gembloux, a des arguments à faire valoir. Gembloux, c’est la deuxième meilleure attaque du championnat, derrière Castors Braine. "Gembloux compte beaucoup sur sa réussite à trois points, avec une moyenne de 11 à 13 tirs primés par match. Tenter de limiter Gembloux et de contrôler ses shoots en périphérie, ce sera la toute grosse clé de ce match, insiste Gianni Maren. Nous avons travaillé énormément sur ce point à l’entraînement. Cependant si on arrive à contrôler les artilleurs de Gembloux, il ne faudra surtout pas négliger le rebond. Si c’est le cas, on peut espérer mettre Gembloux en difficulté."

Vancabeke et Dupont à Braine-le-Château

Ce vendredi soir, ce sera donc une répétition générale avant les play-off avec un effectif au complet. On sait maintenant que Nicolas Vancabeke et Quentin Dupont joueront la saison prochaine sous les couleurs de Braine-le-Château (P1). Les Brainois saluent aussi le retour de Loïc De Wit (Genappe Lothier et United Woluwe) pour la saison prochaine.

Le club est toujours à la recherche d’un meneur pour remplacer Samuel Kaminski qui rejoint le Royal Waterloo pour la prochaine saison.