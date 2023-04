Avec le week-end dévolu au 3X3 et le congé pascal, le début de semaine a été assez mouvementé du côté de la Plaine des Coquerées. Le groupe ottinois a retrouvé ses habitudes pour la fin de saison et sa coach se montre optimiste pour l’échéance à venir: "Si on pouvait répéter le même genre de prestation que face à Libramont (Ndlr: plus gros total offensif et plus gros écart forgé par le Rebond cette saison, vainqueur 83-36) je serais très contente. Je pense que tout le monde dans l’équipe a envie de terminer ce bon championnat sur une belle note. On doit prendre comme un challenge le fait d’aller gagner là-bas."

À l’aller (disputé fin novembre), les Ottintoises s’étaient imposées de 7 unités. La coach Dochez s’attend à une autre physionomie de rencontre. "Oui, une des meilleures joueuses du RBC Esneux avait été exclue de la rencontre. On va voir ce qui nous attend ce week-end."

Natoye et Arlon seront au menu des Ottintoises avant de clore la saison. Vu qu’il a déjà une R1, le Rebond ne s’est pas inscrit aux play-off de la Régionale 2B.