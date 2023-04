R2 Messieurs: Le BCGL à Liège dans un contexte extra-sportif délicat

Comme on l’a entendu à diverses sources, il n’est pas sûr que le club genappois continue l’aventure la saison prochaine en Régionale 2. Contacté, le secrétaire Bernard Eloin a confirmé que le club devrait y voir plus clair la semaine prochaine. Il a également annoncé l’arrêt pour 2023-24 à la direction sportive de Jonathan Vanderlinck. Le secrétaire a également confirmé que certains postes seront à pourvoir lors de l’assemblée générale du club. Il a confirmé que l’actuel président Geoffrey Preud’homme souhaitait prendre du recul avec ses fonctions et pourrait démissionner prochainement. Le secrétaire a également évoqué la situation de Michael Lambert, membre du Comité Provincial (responsable des Coupes) et secrétaire-adjoint du BCGL: "Michael se sent de temps à autre en porte-à-faux entre le CP et son club. Il devrait arrêter également ses fonctions ; son épouse Catherine Moeremans reste responsable du calendrier des jeunes."