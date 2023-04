R2 Dames: Les Castors joueront chaque rencontre dans l’optique des play-off

"Chaque match est le même mais chaque rencontre est particulière." C’est un coach François philosophe et pragmatique qui préface le déplacement des Rongeuses dans le Namurois. Un duel pris très sérieusement par le mentor brabançon: "Pour plusieurs raisons. J’ignore où on en sera au niveau du rythme après la Coupe 3X3 du week-end passé. Ensuite, l’adversaire nous avait malmenés avec une défense de zone à l’aller. On avait mis du temps pour trouver le bon cinq. Au vu de ses qualités, c’est une formation que je voyais plus haut dans le classement mais il y a peut-être eu des arrêts ou des blessures. Je me rappelle aussi de nos difficultés à nous imposer la saison passée."