R1 Messieurs: Waterloo et Ciney veulent bien se placer pour les play-off

Sèchement battus au match aller 95-71, les Waterlootois, privés de Romain D’Hose, toujours convalescent, savent qu’ils doivent s’imposer, ce samedi, pour déjà se ménager l’avantage du terrain pour les prochains play-off. "Ciney, c’est un concurrent direct, lâche Sébastien Dufour pour préfacer ce match. D’abord pour les play-off. Ensuite, Ciney a les mêmes objectifs que nous et veut la montée en TDM 2 (NDLR: Ciney a fait sa demande de licence comme Waterloo) . Ciney c’est une grosse équipe qui tourne bien et qui est en pleine confiance. Elle est à son pic de forme qui arrive au bon moment. C’est la même chose pour nous qui sommes aussi dans une bonne période."

L’équipe de Ciney, c’est la famille Balthazar, avec Antoine et Martin dans le jeu et Yohan au coaching. Mais c’est aussi Antoine Malliar, Alexandre Gielen et Marvin Wutukidi, l’ancien Nivellois. "C’est une équipe qui joue très bien ensemble, avec un gros collectif et de belles individualités. Malliar et Gielen sont les deux joueurs clés dans cette équipe. Il faudra vraiment sortir un tout gros match si nous voulons nous imposer. Au match aller, on n’avait pas existé en étant dominés de A à Z, se souvient le coach de Waterloo. C’est un match qu’on attend avec impatience parce qu’on veut montrer un autre visage et qu’on peut rivaliser avec Ciney."

Et donc déjà marquer les esprits condruziens car la suite du championnat n’est pas piquée des vers pour Waterloo avec à son programme: Waremme, le premier du classement, Cointe, le second, et Esneux, concerné aussi par une qualification pour les play-off. "Que des gros matchs, résume Sébastien Dufour. Et on veut montrer que nous sommes forts. Maintenant, entre ce qu’on souhaite et ce qui se passe, il y a la réalité du terrain. À nous de répondre présent. Je ne doute pas de notre envie. Mon groupe est prêt et à l’envie de réaliser une bonne fin de championnat et d’arriver à notre objectif de jouer les play-off."

On notera que Ciney a acté l’arrivée de Fabien De Petter, l’ancien Waterlootois, en provenance du BC Genappe Lothier, pour la prochaine saison. Rien en vue à Waterloo pour le moment