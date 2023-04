R1 Dames: Le Rebond ne préfère pas penser au titre de champion

Fidèle à son habitude de ne pas (trop) regarder le classement, Olivier Mulaba trace les contours des dernières joutes: "Il nous reste deux semaines et trois rencontres à disputer. Il faut continuer le travail entrepris. On va prendre match par match, comme on le fait depuis septembre. Je souhaite qu’on aborde ces rencontres sérieusement. Avec de la rigueur et de la concentration comme on l’a fait depuis le début de saison. L’objectif que j’ai donné aux filles est de réaliser un second tour meilleur que le premier. Je sens que la fatigue est davantage présente, on sait tous que la fin de saison approche mais on a envie de finir correctement."

Le Rebond Ottignies avait encaissé deux défaites au premier tour (à Huy et Neufchâteau) et reste invaincu cette seconde partie de saison. "On respecte tout le monde même si on rend visite à la lanterne rouge dimanche. Je me rappelle qu’on avait eu très dur chez nous face aux Bruxelloises. On s’est imposé mais pas avec un grand écart. Je m’attends à une formation qui va varier les systèmes en défense, qui va évoluer de façon énergique et je sais surtout qu’aucun match n’est facile cette année. Notre tâche essentielle consistera à faire déjouer l’adversaire. C’est une équipe qui a puisé un surcroît d’énergie dans le changement de coach", prévient le mentor sportif.

Le coach Mulaba sera privé de Claire-Anne Habimana, qui souffre d’une entorse. "Après Ganshoren, un gros déplacement nous attend à La Rulles puis on recevra Ciney qui fera comme toutes les autres équipes, c’est-à-dire jouer le coup à fond pour battre le leader."

Un leader toujours invaincu dans ses murs mais on n’en est pas encore là…