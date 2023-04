Quitte ou double pour la R2 de Nivelles face au BBC Brainois

Le coach nivellois, Thodoris Alexandridis est plutôt optimiste: "Après notre large victoire contre Genappe, nous avons compris que si nous jouons en équipe et avec beaucoup d’intensité, nous pouvons nous battre dans tous les matches pour nous imposer. Cette victoire est un gros adjuvant psychologique." Toujours concernés par la lutte pour le maintien, qui concerne aussi BBC Brainois, les Nivellois jouent gros. "C’est quitte ou double. Et cette fois, nous ne voulons pas faire la même erreur que lors du match contre Arlon. Nous sommes une équipe très jeune, sans grande expérience, et c’est parfois le plus gros problème. Mais nous sommes au complet, sans le moindre joueur blessé. J’espère que nous pourrons prendre les trois points."