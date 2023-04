Le Challenge du Brabant wallon fera étape dimanche à Gentinnes pour "La Flandrienne"

"Je commence à respirer car cela semble être bon. J’ai effectué le parcours ce jeudi, et il est majoritairement sec. Et si en plus, il ne pleut pas dimanche, cela permettra d’avoir un bon nombre d’inscriptions du jour et d’atteindre, et pourquoi pas faire mieux, que nos 500 participants de l’an dernier."

Bien placé pour évoquer le tracé, Thibault De Rijdt décrit à sa manière ce qui attend les joggeurs pour cette manche du Challenge du Brabant wallon. "Gentinnes, c’est"La Flandrienne !"C’est probablement l’épreuve la plus plate du calendrier, mais du coup, il y a d’autres éléments à prendre en compte. On est dans les campagnes, avec des chemins, des pavés, et forcément, les coureurs seront exposés au vent. Toutes les particularités des épreuves cyclistes flamandes."

L’organisation de ce dimanche matin est une association de la 19e unité scoute et de la Petite école de Gentinnes. "Tous les bénéfices obtenus seront versés à parts égales entre eux. Nous bénéficions des installations de l’école pour les formalités administratives tandis que nous pouvons compter sur les scouts pour nous aider aux différentes tâches. Côté signaleurs, c’est une aubaine car notre parcours est principalement dans les campagnes, on a donc besoin de stewards et non des signaleurs, ce qui revient à dire qu’il ne faut donc pas 18 ans pour couvrir ces postes. Avec les scouts, c’est ainsi plus facilement jouable."

Deux distances seront proposées aux joggeurs: 6 ou 12 kilomètres avec un départ à 11h qui se fera depuis la petite école de Gentinnes située rue des Maieurs n° 4 à l’intersection entre le Rue des Maieurs et la drève Thierry Parmentier. Un parking aisé et gratuit est disponible à 200 mètres du départ de la course, dans l’enceinte du Mémorial Kongolo Gentinnes.

Pour de plus amples informations, Thibault De Rijdt au 0477/92 21 99 ou thibault derijdt@hotmail.fr ou encore http://www.joggingdegentinnes.be