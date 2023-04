Les courses pour jeunes, dans la petite commune de l’est du BW, c’est une tradition depuis de très nombreuses années. Les petites têtes blondes ont toujours été mises à l’honneur, que ce soit les coureurs locaux, ou d’autres comme Jens Reynders, en vue lors du dernier Paris-Roubaix où il a terminé 119e après avoir animé le début de course.

"Jens a participé plusieurs fois avec succès aux courses organisées par le COCCH", se réjouit Hervé Maho, l’organisateur qui a échangé avec Jens Reynders reconnaissant envers les personnes qui s’investissent pour les plus jeunes: "Ces courses représentent beaucoup pour moi et certainement lorsque j’étais jeune. Quand tu es jeune coureur, tu te dois d’essayer un jour d’être professionnel ! C’est donc une belle chance que j’ai pu accrocher et si tu n’as pas ce genre d’opportunité, tu ne deviens jamais professionnel. Je suis très heureux d’avoir gagné mais aussi d’avoir participé à de nombreuses courses à Hélécine. Et je trouve super que vous, les organisateurs, mettiez tout en œuvre pour que ce genre de manifestations soit mis sur pied comme à Hélécine où j’ai eu la chance de devenir deux fois champion de Wallonie et obtenir de nombreux podiums."

Dimanche, le centre nerveux est prévu au chapiteau de l’organisation (Rue des Charrons, 1). Le circuit: départ et arrivée rue des charrons, à droite rue Neerdael, à droite rue de la Station, à droite rue des Charrons.